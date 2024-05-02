Olivier Ntcham: ''Türkiye'de boks idmanı yapmalıyım!''

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yıldız oyuncusu Olivier Ntcham, Hürriyet'e konuştu.



Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'deki ortamdan Icardi - Dzeko kıyasına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.



Olivier Ntcham'ın açıklamaları şu şekilde:



Daha önce hiç tecrübe etmediğin bir lig, bir ülke… Kariyer yolculuğuna baktığımızda şaşırtıcı bir tercih. Neden Samsunspor?



''Samsunspor'u seçtim çünkü beni isteyen iki kulüp vardı ve benim için en iyi seçenek olduğunu düşündüm. Yeni bir şeyler denemek istedim, Avrupa'da çok oynadım. Türkiye'de başka bir şey tecrübe etmek istedim.''



Aslında bizim için de çok değişik bir sezon, futbola hiç yakışmayan olayları gördüğümüz bir sezon… Bu olayları duyduğunda, gördüğünde şaşırdın mı, yorumun nedir?



''Bu inanılmaz... Bazen sinirleri bozulduğunu hissedebilirsin, pardon hüsranı... Ve bazen kendini tutmak zor, mesala bir hakem kötü bir karar verdiğinde. Hepimizi futbolu seviyoruz, futbol hakkındaki her şeyi. Futbol söz konusu olduğunda herkesin ne kadar tutkulu olduğunu görebiliyoruz. Hayatımda bir ilkti, bu inanılmaz ve gerçekdışıydı.''



Gördüğünde ne hissettin? Oradaki sen de olabilirdin.



''Daha fazla boks antrenmanı yapmam gerektiğini hissettim. Gerçekten kötü bir histi çünkü futbolun imajı açısında iyi değil. Oyuncu olarak da takım olarak da bir taraftar olarak da böyle hareket etmemelisiniz. Çünkü bizi izleyen gençler var, stadyumda da gençler var. Yani futbol adına güzel bir imaj olduğunu düşünmüyorum. Türkiye için de tabii...''



Gelmeden önce Türk futbolu hakkında hiç böyle bir şey duymuş muydun?



Asla, asla böyle bir şey duymadım. Umarım tekrarlanmaz çünkü iyi bir şey değil.



Türkiye'deki en iyi forvet kim?



''Icardi demeyeceğim. Icardi en skorer oyuncu ama ben Edin Dzeko'nun oyun tarzından hoşlanıyorum. Çünkü oyunu bağlıyor. Geliyor, topa dokunuyor, geri gidiyor, topsuz alanda da bazı hareketler yapıyor, topla da yapıyor. Gerçekten oyun tarzını beğeniyorum. Manchester City'de de onunlaydım yani önceden tanıyorum.''





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