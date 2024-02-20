Olivier Giroud'un talipleri artıyor

MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mücadele eden takımlar, Milan'ın yıldız oyuncusu Olivier Giroud'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olivier Giroud'un talipleri artıyor
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20 Şubat 2024 20:43
Milan'ın yıldız golcüsü Olivier Giroud'un talipleri her geçen gün artıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ismi belirtilmeyen bir çok ekip Giroud için harekete geçti.

Bu takımların Fransız golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtilirken, resmi temaslarda bulunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Ayrıca tecrübeli golcünün, önümüzdeki aylarda ailesiyle birlikte gelecek kariyeri için son kararını vereceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan formasıyla bu sezon 30 maça çıkan yıldız isim, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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