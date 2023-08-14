Olimpiyat'ta penaltı kararı!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 47. dakikada penaltı kazandı. Aboubakar, bu penaltıdan yararlanamadı.

Haber; Sporx.com
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Olimpiyat'ta penaltı kararı!
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14 Ağustos 2023 22:10
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 22:15
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ikinci yarısında penaltı kazandı.

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.

Süper Lig'de ilk haftada şu ana kadar kullanılan 3 penaltı da kaçtı;

-Beşiktaş
-Fenerbahçe
-İstanbulspor

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