Olimpiyat'ta penaltı kararı!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ikinci yarısında penaltı kazandı.
47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.
Süper Lig'de ilk haftada şu ana kadar kullanılan 3 penaltı da kaçtı;
-Beşiktaş
-Fenerbahçe
-İstanbulspor
47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.
Süper Lig'de ilk haftada şu ana kadar kullanılan 3 penaltı da kaçtı;
-Beşiktaş
-Fenerbahçe
-İstanbulspor