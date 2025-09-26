Olimpia Milano GM'i: 'EuroLeague iki konferansa ayrılmalıydı'

EA7 Emporio Armani Milan'ın genel menajeri Christos Stavropoulos, EuroLeague'de yeni bir format önerisini açıkladı.
Katılımcı sayısının 20 takıma çıkarılması planlarıyla birlikte EuroLeague, format değişikliğini ve takımların iki konferansa ayrılmasını değerlendirdi. Ancak resmi onayın ardından, son yıllardaki 34 maçlık sisteme benzer şekilde 38 maçlık çift devreli lig formatı tercih edildi.
Emporio Armani Milan Genel Menajeri Christos Stavropoulos, RealOlimpiaMilano'ya verdiği röportajda:
"20 takıma çıkılması gündeme geldiğinde biz de bu genişlemeyi destekledik, ama mevcut formatla değil. Çünkü bu, oyuncular için çok yorucu. Benim önerim, iki konferansa ayrılmasıydı. Bu konferanslar coğrafi olmak zorunda değil, ama net bir şekilde yapılandırılmış, kura ve seviye basamaklarıyla belirlenmiş olmalıydı.
Çoğunluk bu formatı sürdürmeyi tercih etti, kısmen ekonomik nedenlerle."
Ettore Messina yönetimindeki Milan, yeni EuroLeague sezonuna Salı günü Crvena Zvezda Meridianbet ve Perşembe günü Partizan Mozzart Bet'e karşı, Belgrad Arena'daki maçlarla başlayacak.
