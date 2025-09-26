26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Olimpia Milano GM'i: "EuroLeague iki konferansa ayrılmalıydı"

EA7 Emporio Armani Milan'ın genel menajeri Christos Stavropoulos, EuroLeague'de yeni bir format önerisini açıkladı.

Olimpia Milano GM'i: 'EuroLeague iki konferansa ayrılmalıydı'
Katılımcı sayısının 20 takıma çıkarılması planlarıyla birlikte EuroLeague, format değişikliğini ve takımların iki konferansa ayrılmasını değerlendirdi. Ancak resmi onayın ardından, son yıllardaki 34 maçlık sisteme benzer şekilde 38 maçlık çift devreli lig formatı tercih edildi.

Emporio Armani Milan Genel Menajeri Christos Stavropoulos, RealOlimpiaMilano'ya verdiği röportajda:


"20 takıma çıkılması gündeme geldiğinde biz de bu genişlemeyi destekledik, ama mevcut formatla değil. Çünkü bu, oyuncular için çok yorucu. Benim önerim, iki konferansa ayrılmasıydı. Bu konferanslar coğrafi olmak zorunda değil, ama net bir şekilde yapılandırılmış, kura ve seviye basamaklarıyla belirlenmiş olmalıydı.

Çoğunluk bu formatı sürdürmeyi tercih etti, kısmen ekonomik nedenlerle."

Ettore Messina yönetimindeki Milan, yeni EuroLeague sezonuna Salı günü Crvena Zvezda Meridianbet ve Perşembe günü Partizan Mozzart Bet'e karşı, Belgrad Arena'daki maçlarla başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
