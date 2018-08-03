  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Terim'in büyük hayali rekor paraya imza attı
  •  
    Benfica - Fenerbahçe maçını G.Saray kazandı
  •  
    F.Bahçe'yi transfer için umutlandıran açıkama
  •  
    Belhanda'nın bonservis bedeli! Bu parayı veren..

Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması

Trabzonspor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 10:54
Beşiktaş'a dönmek istediği konuşulan Olcay Şahan, yakın çevresine Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.

Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Olcay, "Trabzon'da mutluyum. Bizim için çok değerli bir sezon. Ayrılanlar oldu fakat yıldızlarımız da duruyor. zirve yarışı içinde bulunmak için her şeyi yapacağız. Aklım sadece burada. Sadece futbola odaklandım" ifadelerini kullandı.

Olcay, geçtiğimiz sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 31 karşılaşmada 5 gol 6 asistlik performans sergilemişti. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için