Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'a dönmek istediği konuşulan Olcay Şahan, yakın çevresine Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.
Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Olcay, "Trabzon'da mutluyum. Bizim için çok değerli bir sezon. Ayrılanlar oldu fakat yıldızlarımız da duruyor. zirve yarışı içinde bulunmak için her şeyi yapacağız. Aklım sadece burada. Sadece futbola odaklandım" ifadelerini kullandı.
Olcay, geçtiğimiz sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 31 karşılaşmada 5 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
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Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Olcay, "Trabzon'da mutluyum. Bizim için çok değerli bir sezon. Ayrılanlar oldu fakat yıldızlarımız da duruyor. zirve yarışı içinde bulunmak için her şeyi yapacağız. Aklım sadece burada. Sadece futbola odaklandım" ifadelerini kullandı.
Olcay, geçtiğimiz sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 31 karşılaşmada 5 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
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