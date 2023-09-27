Olaylı derbinin kazananı Feyenoord!

Pazar günü başlayan ve taraftar olayları nedeniyle 55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbide Feyenoord, Ajax'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olaylı derbinin kazananı Feyenoord!
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27 Eylül 2023 15:40
Pazar günü başlayan ve taraftar olayları nedeniyle 55. dakikada ertelenen karşılaşmada Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi.

24 Eylül Pazar günü Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta konuk ekip Feyenoord, ilk yarıyı 9 ve 18. dakikada Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarının başında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbi 27 Eylül Çarşamba günü aynı stat ve saatte kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip 55. dakikada Gimenez ile bir gol daha bulup skoru 4-0'a getirdi. Öte yandan ertelenen müsabakada maça seyirci de alınmadı.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 14'e çıkardı. Ajax ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Go Ahead ile karşılaşacak. Ajax ise Waalwijk'e konuk olacak.

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