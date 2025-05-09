Okulda matematik öğretmeni, ringde kick boksçu

İstanbul'da ortaokulda matematik öğretmenliği yapan 31 yaşındaki Fatma Hanım Gökçe, boş vakitlerini değerlendirmek için hobi olarak başladığı kick boksta dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



Matematik Öğretmeni Gökçe, 9 yıl önce Şanlıurfa'da görev yaptığı dönemde öğretmen arkadaşlarıyla boş zamanlarında yapabilecekleri faaliyet arayışındayken kick boksla tanıştı.



Gökçe'nin 22 yaşında başladığı bu spordaki yeteneğini antrenörü keşfetti. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe, azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonlukları ile dünya ikinciliği elde etti.



Bu kez Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olmak için ter döken Gökçe, her gün okuldan ringlere taşıdığı mücadelesine devam ediyor.



Şanlıurfa'dan İstanbul'a tayin edildikten sonra Pendik Şehit Yalçın Aran Ortaokulu'nda görev yapmaya başlayan Gökçe, çok sayıda öğrencisine de spora yönelmelerinde örnek oldu.



"Hiç kadın yoktu, bu sporu erkeklerden dayak yiye yiye öğrendim"



Öğretmenlikten ringlere uzanan serüvenini AA muhabirine anlatan Gökçe, daha önce kick boks hakkında "Birbirlerine vuruyorlar, bunu spor sanıyorlar." diye düşündüğünü ancak boş vakitlerini değerlendirmek için bu spora başladığında ön yargısının değiştiğini söyledi.



Antrenörünün kendisini bu sporu yapabileceğine inandırdığını ve müsabaka sporcularının yanına gönderildiğini anlatan Gökçe, spora başlama serüvenini şöyle anlattı:



"Yumruk atmayı bile bilmiyordum. Beni misafir öğrencilerin yanına götürdüler, 16 yaşında bir çocukla eşleştirdiler. Önce çocuğa, sonra da hocaya baktım, 'Hocam ayıp olmuyor mu? Çocuğa mı vuracağım.' dedim. Çocuk çok başarılı sporcuydu. Beni bir dövdü, gözüm şişti, dişim kırıldı, yemediğim yumruk kalmadı. Antrenman bittikten sonra düşündüm ve dedim ki 'Ben bu sporu yapacağım.' Hırslandım, beni antrenmanda döven çocuğu da evine kadar bıraktım. Baktım bu sporu yapmak, mücadele etmek bana haz verdi, devam etmeye karar verdim ama şöyle bir kötü yanı vardı; Şanlıurfa'da hiçbir salonda benden başka kız öğrenci yoktu. Sürekli erkeklerle eşleşmek zorunda kalıyordum. Onlardan dayak yiye yiye bu sporu öğrendim."



"Amacım, dünya şampiyonu olmak"



Balkan şampiyonu olduktan sonra kick boksa daha da bağlandığını vurgulayan Gökçe, "4 yıllık doğu görevimin ardından İstanbul'a gelerek çalışabileceğim salon arayışına girdim. Bu spora başladıktan sonra 3. yılımda omzum sakat olmasına ve çok zorlanmama rağmen dünya ikincisi oldum. Amacım, dünya şampiyonu olmak, onun için elimden geleni yapıyorum. Temmuzda bir maç var, eğer orada şampiyon olabilirsem dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağım. İnşallah da dünya şampiyonu olacağımı düşünüyorum." dedi.



Gökçe, okulda ve ringde geçen günlük çalışma rutinine ilişkin şunları aktardı:



"Öğretmen olup bir de düzenli antrenman yapmak zor iş. Gündüz sınıfta öğrencilere ders anlatıyorum, akşam ringe geliyorum. Çok zorlanıyorum ama bu bana keyif veriyor. Öğrencilerim de beni kendilerine örnek alıyor. Hatta beni görüp bu spora başlayan çok fazla öğrencim var. Onlar benim maçımı izliyor, ben onların maçını izliyorum. Ortak hedeflerimiz, paylaşımlarımız oluyor. Benim için bu çok güzel bir duygu. Hatta bir öğrencim beni görerek başladığı bu sporda başarılar elde etti, Rusya'ya gitti, orada şampiyon oldu. Maçım olduğu gün öğrencilerim sabah mesaj atıp başarı diliyor. Bazıları benim antrenman yaptığım salona gelip kayıt yaptırıyor. Öğretmenlik mesleği severek ve isteyerek yaptığım iş. Çocuklara ders anlatmak, yeni şeyler öğretmek, onun heyecanını yaşamak gerçekten çok güzel. Aynı zamanda kendi hedeflerim için çalışmak beni hayata bağlıyor. Dünya şampiyonu olana kadar asla bırakmayacağım."



Kick boksun disiplin gerektiren bir spor olması nedeniyle günlük hayatındaki motivasyonunu da artırdığını dile getiren Gökçe, "Bence herkes spor yapmalı. Kick boksu öneriyorum çünkü gerçekten çocuk yaşta başlayanlar çok çok ileri seviyeye gelebiliyor. Hayatlarında bir disiplin oluyor, sorumluluk sahibi oluyorlar. Herkes senin arkanda oluyor ama ringin içine girince tek başına kalıyorsun. Rakipten daha çok aslında kendinle savaşıyorsun, kendinle mücadele veriyorsun. Bu duygular çok güzel." ifadelerini kullandı.



