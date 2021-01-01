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Okongwu ameliyat oldu, 6 ay parkelerden uzak!

Atlanta Hawks pivotu Onyeka Okongwu'nun sağ omzundaki yırtık labrumu için ameliyat geçirdiği ve önümüzdeki altı ay parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks pivotu Onyeka Okongwu'nun sağ omzundaki yırtık labrumu için ameliyat geçirdiği ve önümüzdeki altı ay parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Okongwu, sakatlığı geçtiğimiz Mayıs ayında geçirdi.

2020 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilmiş olan Okongwu, geçtiğimiz sezon maç başına 12 dakika ortalamayla sahada kalarak 4.6 sayı ve 3.3 ribaund istatistiklerini yakalamıştı ve ağırlıklı olarak ilk beş pivotu Clint Capela'nın birincil yedeği olarak görev yapmıştı.


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