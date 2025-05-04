Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 2. ayak yarışmalarında Okçular Vakfı Spor Kulübü, toplamda 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla takım sıralamasında lider oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da sona erdi
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04 Mayıs 2025 16:13

Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da gerçekleştirildi. 

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla zirvede yer aldı.

Organizasyonda büyükler kategorisinde birinci olan sporcular şöyle:

Klasik yay erkek: Mete Gazoz

Klasik yay kadın: Dünya Yenihayat

Klasik yay erkek takım: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker

Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Hayrü Nisa Ergün

Klasik yay karışık takım: Reyyan Berire Kıtmır, Arda Ege Dönmezgüç

Makaralı yay erkek: Batuhan Akçaoğlu

Makaralı yay kadın: Hazal Burun

Makaralı yay erkek takım: Kemal Özkan, Yağız Sezgin, Miraç Ünlü

Makaralı yay kadın takım: Zeynep Cebeci, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

Makaralı yay karışık takım: Burçin Kırpat, Eren Kırca

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