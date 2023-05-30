Okçuluk Avrupa GP'sinde 2. ayak başladı

Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı başladı.



Umag kasabasında düzenlenen organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları yapıldı.



Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 658 puanla birinci oldu. Bu sınıfta Muhammed Abdullah Yıldırmış 655 puanla 3'üncü, Ulaş Berkim Tümer ise 654 puanla dördüncü sırada yer aldı.



ERKEK MİLLİ TAKIMI 1. SIRADA



Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, toplamda 1967 puanla ilk sırayı elde etti.



Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gülnaz Büşranur Coşkun'un yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, 1844 puanla 3. sırayı aldı.



KARIŞIK TAKIMLAR 2. SIRA GELDİ



Fatma Maraşlı ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, 1281 puanla ikinci sırayı elde etti.



Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında müsabakalar, 3 Haziran Cumartesi günü sona erecek.



