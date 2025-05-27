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OKC, Wolves'a karşı seride 3-1 önde!

Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı Finali'nin dördüncü maçında deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 128-126 mağlup ederek seride 3-1'lik üstünlük sağladı.

calendar 27 Mayıs 2025 09:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
OKC, Wolves'a karşı seride 3-1 önde!
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Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı Finali'nin dördüncü maçında deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 128-126 mağlup ederek seride 3-1'lik üstünlük sağladı.

Maçın yıldızı, 40 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynayan NBA MVP'si Shai Gilgeous-Alexander oldu. Jalen Williams da 34 sayı ve 6 üçlükle galibiyete önemli katkı sağladı. Chet Holmgren ise 21 sayı ve 3 blokla takımını destekledi.

Timberwolves cephesinde, bench oyuncuları Nickeil Alexander-Walker (23 sayı) ve Donte DiVincenzo (21 sayı) etkili performanslar sergiledi. Ancak Anthony Edwards sadece 16 sayıda kalırken, Julius Randle 5 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Maçın son anlarında, Gilgeous-Alexander'ın 6.1 saniye kala attığı serbest atışlarla Thunder farkı üç sayıya çıkardı. Edwards'ın kasıtlı olarak kaçırdığı serbest atış sonrası topu Gilgeous-Alexander kontrol etti ve süreyi eriterek galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla Thunder, seride 3-1 öne geçerek NBA Finalleri'ne bir galibiyet uzaklıkta kaldı. Serinin beşinci maçı 29 Mayıs'ta Oklahoma City'de oynanacak.


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