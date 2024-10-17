Okan Kocuk: 'Şampiyonluk yarışı sonuna kadar devam eder'

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, beIN SPORST'a özel açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Kocuk'un açıklamaları;
"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
"Geçen sene yeni kurulan bir takımdık. Zor bir süreçten geçtik ama ligde kalmayı başardık. Bu sezon kimsenin beklemediği bir başlangıç yaptık. Geçen seneden birlikte oynayan arkadaşlarımız var. Transferin kapalı olması bazen daha da pozitif enerji verebiliyor."
"SADECE BENİM BAŞARIM DEĞİL"
"Sadece benim başarım değil. Takım olarak hocamızın gelmesiyle birlikte daha iyi bir Samsunspor izletiyoruz. Kendi adıma iyi bir sezon başlangıcı yaptığımı düşünüyorum. Hem hücumda hem de savunmada takım olarak iyi işler başarıyoruz."
"HOCAMIZ İLETİŞİME ÇOK AÇIK"
"Hocamız gerçekten iyi bir insan. Oyuncular için büyük etken. Onunla gidip birebir konuşabiliyorsunuz. İletişime çok açık."
"HAYALCİ OLMAMAK GEREKİYOR"
"Gerçekçi olmak gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bizim için en önemli gerçeklik ligde kalıcı olabilmek. Hayalci olmamak gerekiyor. Gerçekçi olup adım adım ilerlemek gerekiyor."
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI NASIL GEÇER?"
"Geçen seneyle birlikte güçlü kadrolar kuruldu. İki takım sürekli puan alarak diğer takımlarla puan farkını açtılar. Bu sene de büyük takımlar geçen seneye göre daha da güçlendiler. Kağıt üzerinde büyük takımlar önde gözükebiliyor ama Anadolu takımları taraftarıyla birlikte büyük takımlara zorluk çıkarabiliyor. Bu sene şampiyonluk yarışı yine geçen seneki gibi olabilir. Yarışın ben sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum."
"İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜN KALECİ KİM?"
"Ligimizde çok iyi kaleciler var. Buffon hayranı olarak büyüdüm. Onu izleyerek bir şeyler yapmaya çalıştım. İdol olarak Buffon'u görüyorum."
İşte Okan Kocuk'un açıklamaları;
"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
"Geçen sene yeni kurulan bir takımdık. Zor bir süreçten geçtik ama ligde kalmayı başardık. Bu sezon kimsenin beklemediği bir başlangıç yaptık. Geçen seneden birlikte oynayan arkadaşlarımız var. Transferin kapalı olması bazen daha da pozitif enerji verebiliyor."
"SADECE BENİM BAŞARIM DEĞİL"
"Sadece benim başarım değil. Takım olarak hocamızın gelmesiyle birlikte daha iyi bir Samsunspor izletiyoruz. Kendi adıma iyi bir sezon başlangıcı yaptığımı düşünüyorum. Hem hücumda hem de savunmada takım olarak iyi işler başarıyoruz."
"HOCAMIZ İLETİŞİME ÇOK AÇIK"
"Hocamız gerçekten iyi bir insan. Oyuncular için büyük etken. Onunla gidip birebir konuşabiliyorsunuz. İletişime çok açık."
"HAYALCİ OLMAMAK GEREKİYOR"
"Gerçekçi olmak gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bizim için en önemli gerçeklik ligde kalıcı olabilmek. Hayalci olmamak gerekiyor. Gerçekçi olup adım adım ilerlemek gerekiyor."
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI NASIL GEÇER?"
"Geçen seneyle birlikte güçlü kadrolar kuruldu. İki takım sürekli puan alarak diğer takımlarla puan farkını açtılar. Bu sene de büyük takımlar geçen seneye göre daha da güçlendiler. Kağıt üzerinde büyük takımlar önde gözükebiliyor ama Anadolu takımları taraftarıyla birlikte büyük takımlara zorluk çıkarabiliyor. Bu sene şampiyonluk yarışı yine geçen seneki gibi olabilir. Yarışın ben sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum."
"İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜN KALECİ KİM?"
"Ligimizde çok iyi kaleciler var. Buffon hayranı olarak büyüdüm. Onu izleyerek bir şeyler yapmaya çalıştım. İdol olarak Buffon'u görüyorum."