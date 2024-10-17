Okan Kocuk: 'Şampiyonluk yarışı sonuna kadar devam eder'

'e iyi bir başlangıç yapan

'un file bekçisi

, beIN SPORST'a özel açıklamalarda bulundu.



İşte Okan Kocuk'un açıklamaları;



"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"



Okan Kocuk"Geçen sene yeni kurulan bir takımdık. Zor bir süreçten geçtik ama ligde kalmayı başardık. Bu sezon kimsenin beklemediği bir başlangıç yaptık. Geçen seneden birlikte oynayan arkadaşlarımız var. Transferin kapalı olması bazen daha da pozitif enerji verebiliyor.""Sadece benim başarım değil. Takım olarak hocamızın gelmesiyle birlikte daha iyi bir Samsunspor izletiyoruz. Kendi adıma iyi bir sezon başlangıcı yaptığımı düşünüyorum. Hem hücumda hem de savunmada takım olarak iyi işler başarıyoruz.""Hocamız gerçekten iyi bir insan. Oyuncular için büyük etken. Onunla gidip birebir konuşabiliyorsunuz. İletişime çok açık.""Gerçekçi olmak gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bizim için en önemli gerçeklik ligde kalıcı olabilmek. Hayalci olmamak gerekiyor. Gerçekçi olup adım adım ilerlemek gerekiyor."