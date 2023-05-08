Okan Buruk'un referansı 7-0'lık galibiyet

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir'i yine aynı silahla vuracak. Ligin ilk yarısındaki 7-0'lık maç, Buruk'un referans noktası olacak.Buruk özellikle ön taraftaki oyunculardan rakip savunmaya baskı kurmasını istedi. Bu noktada Rashica, Zaniolo ve Torreira gibi isimlerin pres gücüne inanan sarı-kırmızılı hoca, karşılaşmanın yüksek tempoda oynanmasını istedi.Temponun yüksek olmasının avantajlarına olduğunu düşünen genç hoca, takımın fiziksel olarak fark yaratmasını istedi. Buruk'un tek farklı skorun riskine de dikkat çekerek, özellikle son bölüme en az iki farklı önde girmelerinin önemini anlattığı belirtildi.Öte yandan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.Sarı-kırmızılılar son çalışmasını Nef Stadı'nda gerçekleştirdi.Galatasaray'da bu maç öncesi herhangi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.