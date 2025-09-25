25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Okan Buruk'un Liverpool mesaisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşması için oyuncuları motive etmeye başladı.

25 Eylül 2025 09:45
Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un Liverpool mesaisi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası bozulan moralleri Liverpool maçıyla tekrar yerine getirmek istiyor.

Deneyimli çalıştırıcının Frankfurt karşısında alınan ağır yenilgiden çok etkilendiği belirtildi. Buruk, taraftarların önünde oynanacak Liverpool maçıyla birlikte Avrupa'da bir reaksiyon göstermenin peşinde olduğu öğrenildi.

Bir yandan dev karşılaşma öncesi oynanacak olan zorlu Alanyaspor deplasmanı için oyuncularını bilgilendiren Okan Buruk'un bir taraftan da Liverpool maçı hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Okan Buruk'un Liverpool karşılaşmasını ilk 24 iddiasının sürmesi için en kritik mücadele olarak gördüğü belirtildi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
