Okan Buruk'un Barış Alper planı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Karadağ maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'ı dinlendireceği belirtildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Barış Alper planı
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18 Ekim 2024 11:33
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Uluslar Ligi'nde Karadağ maçında sakatlanan oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı riske etmeyeceği belirtildi.

Karadağ maçında yaşadığı sakatlığın ardından izin verilen Barış Alper'in tedavi süreci devam ediyor. Okan Buruk'un Antalyaspor maçında riske etmeyeceği yıldız oyuncu, Elfsborg sınavında da dinlendirilecek. Barış'ın önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynanacak derbide hazır hale gelmesi bekleniyor.
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