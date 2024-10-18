Okan Buruk'un Barış Alper planı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Uluslar Ligi'nde Karadağ maçında sakatlanan oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı riske etmeyeceği belirtildi.
Karadağ maçında yaşadığı sakatlığın ardından izin verilen Barış Alper'in tedavi süreci devam ediyor. Okan Buruk'un Antalyaspor maçında riske etmeyeceği yıldız oyuncu, Elfsborg sınavında da dinlendirilecek. Barış'ın önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynanacak derbide hazır hale gelmesi bekleniyor.
Karadağ maçında yaşadığı sakatlığın ardından izin verilen Barış Alper'in tedavi süreci devam ediyor. Okan Buruk'un Antalyaspor maçında riske etmeyeceği yıldız oyuncu, Elfsborg sınavında da dinlendirilecek. Barış'ın önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynanacak derbide hazır hale gelmesi bekleniyor.