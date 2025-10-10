10 Ekim
Okan Buruk, transfer yapılacak mevkileri belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arası transfer döneminde takviye yapılacak mevkileri belirledi.

Okan Buruk, transfer yapılacak mevkileri belirledi!
Sezon başında Osimhen, Sane, Singo, Uğurcan ve İlkay hamleleri ile kadrosunu güçlendiren, hedefini de 26. şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 olarak belirleyen Galatasaray ara transfer planını da az çok şekillendirdi.

Sarı kırmızılılar ocak ayında iki bölgeye takviye yapacak. Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek yönetim bir sol stoper ve bir de merkez orta saha düşünüyor.

SIRALAMA ÖNEMLİ


İlk hedef ise sol stoper. Amaç Abdülkerim'in bölgesinde rotasyonu güçlendirmek. Merkez orta sahaya ise hem 6 hem 8 pozisyonunda görev alabilen bir oyuncu eklenecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girme hedefini başarırsa daha iyi noktaya gitmek için üst düzey, spekteküler hamlelere imza atılacak. Oyuncu profili ve bütçesini de Devler Ligi'ndeki konum belirleyecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
