Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Tete'nin Galatasaray'daki geleceği henüz netlik kazanmadı.
45 maçta 3 gol, 6 asistle oynayan Brezilyalı kanattan umutlu olan Okan Buruk, yeni sezon kampında deneme kararı aldı.
24 yaşındaki yıldızın vereceği performansa göre geleceği netleşecek.
KAMPTA KENDİNİ GÖSTERİRSE KALACAK
Brezilya'dan talipleri olan Tete, kampta kendini gösterirse kalacak. Aksi halde sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri dinleyecek.
45 maçta 3 gol, 6 asistle oynayan Brezilyalı kanattan umutlu olan Okan Buruk, yeni sezon kampında deneme kararı aldı.
24 yaşındaki yıldızın vereceği performansa göre geleceği netleşecek.
KAMPTA KENDİNİ GÖSTERİRSE KALACAK
Brezilya'dan talipleri olan Tete, kampta kendini gösterirse kalacak. Aksi halde sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri dinleyecek.