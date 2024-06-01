Okan Buruk, Tete için kararı kampta verecek

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tete'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Tete için kararı kampta verecek
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01 Haziran 2024 14:26
Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Tete'nin Galatasaray'daki geleceği henüz netlik kazanmadı.

45 maçta 3 gol, 6 asistle oynayan Brezilyalı kanattan umutlu olan Okan Buruk, yeni sezon kampında deneme kararı aldı.

24 yaşındaki yıldızın vereceği performansa göre geleceği netleşecek.

KAMPTA KENDİNİ GÖSTERİRSE KALACAK

Brezilya'dan talipleri olan Tete, kampta kendini gösterirse kalacak. Aksi halde sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri dinleyecek. 

 

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