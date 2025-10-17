Okan Buruk tarihe geçmek istiyor

Galatasaray 'da üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, gözünü farklı hedeflere çevirdi.

Sarı-kırmızılıların başarılı hocası, hem Beşiktaş'ın elinde bulunan namağlup şampiyonluk unvanına ortak olmak hem de Fatih Terim'in üst üste dört lig şampiyonluğu rekorunu geride bırakmak istiyor.

YENİ HEDEF NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon ligde yalnızca bir mağlubiyet alarak şampiyon olan Galatasaray, o tek yenilgisini ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de yaşamıştı. Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'i namağlup tamamlayarak Beşiktaş'ın 1991-92 sezonundaki tarihi unvanına ortak olmak istiyor. Siyah-beyazlılar o sezon İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlikle namağlup şampiyon olmuştu.

TERİM'İN REKORU HEDEFTE

Okan Buruk'un diğer büyük hedefi ise Galatasaray'ı üst üste beş sezon şampiyon yaparak tarihe geçmek. Fatih Terim, Galatasaray'ı 1996-2000 yılları arasında aralıksız dört kez şampiyon yapmıştı. Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılan Buruk, bu başarıyı geride bırakmak için yoluna kararlılıkla devam ediyor.

3 YILDA 5 KUPA

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında sadece ligde değil, kupalarda da önemli başarılara imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2023-24 TFF Süper Kupa ve 2024-25 Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Başarılı teknik adam daha önce Başakşehir ile bir lig şampiyonluğu, Akhisarspor ile de bir Türkiye Kupası kazanmıştı.