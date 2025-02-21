Okan Buruk'tan Slavko Vincic tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic hakkında eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Slavko Vincic tepkisi
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21 Şubat 2025 00:08
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic hakkında eleştirilerde bulundu.

AZ Alkmaar maçının ardından basın toplantısında konuşan Buruk, "Maçın hakemiyle ilgili de konuşayım, siz sormadınız. Çok fazla gündem oldu. Dün de açıklamıştım, hepimiz biliyorduk aşağı yukarı. Yabancı hakemin geleceğini, hangi hakem olacağını tüm Türkiye biliyordu. Toplantılar, o, bu yapılacaktı. Olmadığı halde hepimizin bildiği bir şeydi. Maçın hakeminin kim olacağı uzun süre önce belliydi." dedi.

Vincic hakkında soru işaretleri olduğunu söyleyen Buruk, "Galatasaray taraftarının, camiasının bir tepkisi var. Çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerinin en kısa sürede ortadan kalkması gerekiyor. Seçilen ismin Galatasaray taraftarının, hepimizin kafasında çok büyük soru işaretleri var. Ne olacak göreceğiz. Daha önce söylemiştim, bizim için saha içi önemli. Şu anda hepimizin soru işaretleri çok fazla, özellikle maçın hakeminin isminden dolayı." sözlerini sarf etti.

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