Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacakları maç öncesinde öğrencilerini uyardı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Buruk, sezonun kritik dönemine girilirken futbolcularını hem motive etti hem de uyardı. Tecrübeli teknik adam, alınacak sonuç ne olursa olsun futbolcularından rehavete kapılmamalarını istedi.
"KAZANIRSAK ABARTMAYIN"
Sarı-kırmızılı takımın hocası, Trabzonspor ile art arda oynayacakları iki maçın önemine vurgu yaparken, "Ligde artık son virajdayız. Kazanmak elbette önemli ama bu başarıyı abartmadan karşılamanızı istiyorum. Hemen ardından Türkiye Kupası finali var. Sezonu çifte kupayla kapatmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
Kemerburgaz'da konsantrasyon teması üzerinde durulurken, çalışmaların hafta boyunca keyifli aynı zamanda ciddiyet içinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü idmanı sonrasında takım Trabzon'a gitti. Sarı-kırmızılı kafilede Elias Jelert yer almadı.
Buruk, sezonun kritik dönemine girilirken futbolcularını hem motive etti hem de uyardı. Tecrübeli teknik adam, alınacak sonuç ne olursa olsun futbolcularından rehavete kapılmamalarını istedi.
"KAZANIRSAK ABARTMAYIN"
Sarı-kırmızılı takımın hocası, Trabzonspor ile art arda oynayacakları iki maçın önemine vurgu yaparken, "Ligde artık son virajdayız. Kazanmak elbette önemli ama bu başarıyı abartmadan karşılamanızı istiyorum. Hemen ardından Türkiye Kupası finali var. Sezonu çifte kupayla kapatmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
Kemerburgaz'da konsantrasyon teması üzerinde durulurken, çalışmaların hafta boyunca keyifli aynı zamanda ciddiyet içinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü idmanı sonrasında takım Trabzon'a gitti. Sarı-kırmızılı kafilede Elias Jelert yer almadı.