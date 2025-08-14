Okan Buruk'tan Osimhen kararı!

Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da 15 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor.



Teknik direktör Okan Buruk tam olarak hazır hale gelmese de Victor Osimhen'i kadroya almayı düşünüyor.



"25 DAKİKA OYNAMASI UYGUNDUR"



Sağlık kurulunun bir süredir takımla idmanlara çıkan Nijeryalı yıldız için "25 dakika oynaması uygundur" raporu verdiği belirtiliyor.

Buruk'un skorun durumuna göre Osimhen'i maçın son bölümünde kullanmak istediği belirtiliyor.Gaziantep deplasmanında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz'ın müthiş performansı nedeniyle Osimhen konusunda acele edilmeyeceği ve golcü futbolcunun yüzde yüz hale gelmeden ilk 11'de oynatılmayacağı ifade ediliyor.Sakatlığı tam anlamıyla geçen Mauro Icardi'nin ise milli ara sonrası forma giymeye başlaması bekleniyor.Osimhen'in bu sezon ligde ilk kez forma giymesi bekleniyor.