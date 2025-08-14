14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Okan Buruk'tan Osimhen kararı!

Galatasaray, Karagümrük maçı öncesi Osimhen'i kadroya almayı planlıyor. Sağlık kurulu 25 dakika oynayabilir raporu verirken, Buruk yıldız golcüyü skor durumuna göre sahaya sürecek.

calendar 14 Ağustos 2025 10:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da 15 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk tam olarak hazır hale gelmese de Victor Osimhen'i kadroya almayı düşünüyor.

"25 DAKİKA OYNAMASI UYGUNDUR"

Sağlık kurulunun bir süredir takımla idmanlara çıkan Nijeryalı yıldız için "25 dakika oynaması uygundur" raporu verdiği belirtiliyor.



Buruk'un skorun durumuna göre Osimhen'i maçın son bölümünde kullanmak istediği belirtiliyor.

OSIMHEN'DE ACELE YOK

Gaziantep deplasmanında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz'ın müthiş performansı nedeniyle Osimhen konusunda acele edilmeyeceği ve golcü futbolcunun yüzde yüz hale gelmeden ilk 11'de oynatılmayacağı ifade ediliyor.

ICARDI MİLLİ ARA SONRASI

Sakatlığı tam anlamıyla geçen Mauro Icardi'nin ise milli ara sonrası forma giymeye başlaması bekleniyor.

Osimhen'in bu sezon ligde ilk kez forma giymesi bekleniyor. 

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
