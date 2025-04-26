Okan Buruk'tan öğrencilerine rehavet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının önemine dikkat çekti ve öğrencilerine "Önümüzde 6 maç var ve 5 puan yapacağımız en ufak hatada kapanabilir. Sakın rehavete kapılmayın" dedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan öğrencilerine rehavet uyarısı
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26 Nisan 2025 10:33
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kayserispor'la berabere kalmasının ardından bitime 6 hafta kala aradaki puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 5 puan farkla bu hafta Eyüpspor karşılaşmasına çıkacak.

RAMS Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, rakibini yenememiş ve puan kaybı yaşamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da dün, oyuncularına bunu bir kez daha hatırlattı ve uyarılarda bulundu.

"SAKIN REHAVETE KAPILMAYIN"

Okan Buruk'un, "5 puan fark sizi yanıltmasın. Önümüzde 6 maç daha var ve 5 puan yapacağımız en ufak hatada kapanabilir. Şampiyon olmak istiyorsak, önümüzdeki 5 maçı kazanmalıyız. Bunun ilk ayağı da Eyüpspor maçı. Unutmayın evimizdeki ilk maçta yenemedik. Çok zorlu bir maç olacak. Sakın puan farkına güvenip rehavete kapılmayın. Yolun sonuna yaklaştık. Hata ve kayıp istemiyorum. Güzel bir oyun ve güzel bir galibiyet istiyorum" dediği öğrenildi. 

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