Okan Buruk'tan Mertens'e motivasyon

Galatasaray formasıyla golü olmayan Dries Mertens'i Okan Buruk motive etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Mertens'e motivasyon
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01 Ekim 2022 14:10
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray formasıyla ağları sarsamayan Mertens bu şanssızlığını Adana Demirspor deplasmanında kırmak istiyor.

Okan Buruk, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusuyla konuşarak "Senden çok memnunum. Üzerinde baskı hissetmene gerek yok. O golleri atacaksın" dedi. Belçikalı yıldız bugün ilk golünü atmayı hedefliyor.

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