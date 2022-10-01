Galatasaray formasıyla ağları sarsamayan Mertens bu şanssızlığını Adana Demirspor deplasmanında kırmak istiyor.
Okan Buruk, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusuyla konuşarak "Senden çok memnunum. Üzerinde baskı hissetmene gerek yok. O golleri atacaksın" dedi. Belçikalı yıldız bugün ilk golünü atmayı hedefliyor.
Okan Buruk, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusuyla konuşarak "Senden çok memnunum. Üzerinde baskı hissetmene gerek yok. O golleri atacaksın" dedi. Belçikalı yıldız bugün ilk golünü atmayı hedefliyor.
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