06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-1
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

calendar 07 Eylül 2025 01:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferini ve sosyal medyada Galatasaray ile ilgili fotoğraflarını silmesini değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un sözleri:


"Onun kararı, transfer de onun kararı, onları silmesi de onun kararı. Çok fazla şey söyleme gereği görmüyorum. Sonuçta bir karar vermiş. Fenerbahçe'de oynama ve Galatasaray fotoğraflarını silme gereği duymuş. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim.

Benfica'da da farklı bir yerde de oynayabilirdi. Fenerbahçe'de oynamayı seçti. Çok fazla bir şey söyleme gereği olduğunu düşünmüyorum. Bizim bir düşüncemiz, isteğimiz olsa, farklı olabilirdi ama Fenerbahçe ile görüşmesi oldu ve böyle bir karar aldı Kerem. Bizim hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
