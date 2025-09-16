Okan Buruk'tan flaş İlkay Gündoğan - Sara kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a Frankfurt karşılaşmasında ilk 11'de yer verecek.

calendar 16 Eylül 2025 08:38
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa arenasında da yeni transfer İlkay Gündoğan'dan vazgeçmeyecek.

İLK 11'DE OLACAK

Eyüpspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt deplasmanında ilk 11'de yer alacak.


TAKIMIN GİZLİ LİDERİ

Bundesliga'da elde ettiği başarılar ve Alman futbolunu da yakından tanıyan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde de orta sahada takımın gizli lideri olarak sahne alacak. Çünkü Buruk aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kupası sahibi tecrübeli isme çok fazla güven duyuyor.

SARA KULÜBEYE

Okan Buruk, dev arenadaki ilk sınavda hem liderliğin hem de topun İlkay'da olmasını istiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı teknik adam Gündoğan'ı ana planda tutarken orta sahada değişim yapacak. Frankfurt maçında bu defa Eyüpspor mücadelesinde kulübede yer alan Lemina, Gabriel Sara yerine ilk 11'de forma giyecek. 

