Okan Buruk'tan Bafetimbi Gomis talebi!

Galatasaray'da yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu.Özellikle Fransız golcü Bafetimbi Gomis, birçok kulübün radarına girdi. Yıldız oyuncu attığı gollerle Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor.Sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kalitesini gösteren Gomis, skora yaptığı etkiyle dikkat çekiyor.Bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada görev alan Gomis, 8 gollük katkı sağladı. Yıldız santrfor, Galatasaray'ın yakaladığı galibiyet serisine attığı gollerle katkı veriyor. 1. Lig ekibi Eyüpspor, Fransız golcü için en önemli talip olarak ön plana çıktı.Gomis'e Avrupa'dan da teklifler geliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis ile ilgili kararını verdi.Artem Dovbyk transferinde şartları zorlayan Cimbom, Ukraynalı yıldızı kadrosuna katsa dahi Gomis ile yollarını ayırmayacak.Devre arasında gelecek olan tekliflere kapılar kapandı. Okan Buruk, Gomis'in profesyonelliğini ve takımı sahiplenmesini övüyor. Devre arasında ona gelen tüm tekliflerin reddedilmesini istedi.Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız oyuncu ülkesinin milli takımında 12 maçta sahaya çıktı.Bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı verdi. Gomis kariyerinde Galatasaray'ın haricinde Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya ve Al-Hilal'de forma giydi. Güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.