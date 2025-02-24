Okan Buruk: 'Prime ihtiyacımız yok'

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça odaklandı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi başkan Dursun Özbek ile yöneticilerle konuştu.
Okan Buruk, bu görüşmede, "Kazanmak için çok motiveyiz. Oyuncularım son derece istekli ve motive. Bütün planlarımızı kazanmak üzerine yaptık." dedi.
Derbi öncesi gündeme gelen ekstra prim için de konuşan başarılı teknik adam, "Derbinin öneminin farkındayız. Bunun için ekstra prime de ihtiyacımız yok." diye konuştu.
Derbi öncesi son antrenmanı takip eden başkan Dursun Özbek ise, "Size güveniyoruz ve kazanacağınızdan şüphemiz yok. Biz üzerimize düşeni yaparız." yanıtını verdi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi başkan Dursun Özbek ile yöneticilerle konuştu.
Okan Buruk, bu görüşmede, "Kazanmak için çok motiveyiz. Oyuncularım son derece istekli ve motive. Bütün planlarımızı kazanmak üzerine yaptık." dedi.
Derbi öncesi gündeme gelen ekstra prim için de konuşan başarılı teknik adam, "Derbinin öneminin farkındayız. Bunun için ekstra prime de ihtiyacımız yok." diye konuştu.
Derbi öncesi son antrenmanı takip eden başkan Dursun Özbek ise, "Size güveniyoruz ve kazanacağınızdan şüphemiz yok. Biz üzerimize düşeni yaparız." yanıtını verdi.
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