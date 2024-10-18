Okan Buruk: 'Her maça 'acaba son maçım mı? diye çıkıyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gol Var Mı'ya verdiği röportajda Serdar Kelleci'nin sorularını yanıtladı. İşte Okan Hoca'nın açıklamaları:
"Hep oyuncularımı kazanmaktan yanayım. Onları ailemden biri gibi hissediyorum. Oyuncu, özgür kalırsa yeteneklerini ortyaya koyabilir. Pozisyon da önemli ama onları baskı altına alırsanız, yaratıcılıklarını ellerinden alırsınız. Teknik adam her maça 'Acaba son maçım mı?' diye çıkar ama ben takıma, oyuncularıma ve oyunumuza hep güvendim."
"TRANSFER BASKISI VAR"
"Keşke 24 elit futbolcu yerine, 18 elit ve gerisi genç olsa. Ama büyük takımlarda hem başarı baskısı var hem de transfer baskısı var. Transferi seven, onunla motive olan bir ülkeyiz. Jacobs, savunma geçişlerinde Boey sonrası eksiği kapattı. Yunus'un savunma katkısı da gelişti. Geçen milli maç arası Erokspor ile oynadığımız hazırlık maçında kanat bek oynadı. Galatasaray'da geride beklemekten çok, önde baskıya uygun bir kadromuz var. Young Boys maçları bizim en formsuz, stoperlerimizin en formsuz dönemine denk geldi. Abdülkerim ve Nelsson geçen sezona da böyle başlamıştı. Litvanya takımıyla oynadığımız eleme turunu hatırlayın."
"OSİMHEN & İCARDİ İÇİN..."
İki santraforla oynarken kanatların içeri sıkışması çok önemli. Rakibin dizilişi de öyle... Ne yazık ki takımla beraber bunları çalışacak zaman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Tottenham maçı önces bir haftamız olacak. Büyük takım stoperleri iyice yükseğe çıkmalı. Gerekirse rakip sahanın ortasına kadar. Böylece topu da çabuk geri kazanırız. Avrupa'da hedeflerimiz büyük. İyi bir kadroya sahibiz. Önce ilk etabı ilk 8'de bitirmek; transfer dönemi sonrası ikinci etabı da aynı şekilde gitmek istiyoruz."
"Hep oyuncularımı kazanmaktan yanayım. Onları ailemden biri gibi hissediyorum. Oyuncu, özgür kalırsa yeteneklerini ortyaya koyabilir. Pozisyon da önemli ama onları baskı altına alırsanız, yaratıcılıklarını ellerinden alırsınız. Teknik adam her maça 'Acaba son maçım mı?' diye çıkar ama ben takıma, oyuncularıma ve oyunumuza hep güvendim."
"TRANSFER BASKISI VAR"
"Keşke 24 elit futbolcu yerine, 18 elit ve gerisi genç olsa. Ama büyük takımlarda hem başarı baskısı var hem de transfer baskısı var. Transferi seven, onunla motive olan bir ülkeyiz. Jacobs, savunma geçişlerinde Boey sonrası eksiği kapattı. Yunus'un savunma katkısı da gelişti. Geçen milli maç arası Erokspor ile oynadığımız hazırlık maçında kanat bek oynadı. Galatasaray'da geride beklemekten çok, önde baskıya uygun bir kadromuz var. Young Boys maçları bizim en formsuz, stoperlerimizin en formsuz dönemine denk geldi. Abdülkerim ve Nelsson geçen sezona da böyle başlamıştı. Litvanya takımıyla oynadığımız eleme turunu hatırlayın."
"OSİMHEN & İCARDİ İÇİN..."
İki santraforla oynarken kanatların içeri sıkışması çok önemli. Rakibin dizilişi de öyle... Ne yazık ki takımla beraber bunları çalışacak zaman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Tottenham maçı önces bir haftamız olacak. Büyük takım stoperleri iyice yükseğe çıkmalı. Gerekirse rakip sahanın ortasına kadar. Böylece topu da çabuk geri kazanırız. Avrupa'da hedeflerimiz büyük. İyi bir kadroya sahibiz. Önce ilk etabı ilk 8'de bitirmek; transfer dönemi sonrası ikinci etabı da aynı şekilde gitmek istiyoruz."