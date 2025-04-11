Okan Buruk: "Her hafta rakip Fenerbahçe"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencilerine, "Kalan haftalarda rakipleri Fenerbahçe gibi görün. Her rakibi ciddiye alın ve yüzde 100 konsantre olun" ifadelerini kullandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk: 'Her hafta rakip Fenerbahçe'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 08:30
Son güncelleme 11 Nisan 2025 08:47
Galatasaray bugün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, zorlu Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularından puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de kalan maçların tamamını kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve 3'te 3 yapmak istiyor...

Sezon sonunda formaya 5. yıldızı takmak isteyen Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde oyuncularına seslenerek, onlardan isteklerini sıraladı.

"HER RAKİBİMİZİ FENERBAHÇE GİBİ GÖRÜN"

Buruk'un öğrencilerine, "Kalan haftalarda her rakibimizi Fenerbahçe gibi görün. Ona göre motive olun. Biliyorsunuz bizim için Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. Maçlara Fenerbahçe ile oynuyormuş gibi çıkarsak daha da motive oluruz. Sizden isteğim saha içinde 90 dakika boyunca var gücünüzle mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

"KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITALIM"

Okan hoca oyuncularına, "Her maçı ciddiye alın. Yüzde 100 konsantre olursak bu ligde her maçı kazanırız. Bunu daha önce de ispatladık. Kalitemizi sahaya yansıtalım ve tüm maçlarımızı kazanarak taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery