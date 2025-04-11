Okan Buruk: 'Her hafta rakip Fenerbahçe'

Galatasaray bugün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, zorlu Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularından puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de kalan maçların tamamını kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve 3'te 3 yapmak istiyor...
Sezon sonunda formaya 5. yıldızı takmak isteyen Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde oyuncularına seslenerek, onlardan isteklerini sıraladı.
"HER RAKİBİMİZİ FENERBAHÇE GİBİ GÖRÜN"
Buruk'un öğrencilerine, "Kalan haftalarda her rakibimizi Fenerbahçe gibi görün. Ona göre motive olun. Biliyorsunuz bizim için Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. Maçlara Fenerbahçe ile oynuyormuş gibi çıkarsak daha da motive oluruz. Sizden isteğim saha içinde 90 dakika boyunca var gücünüzle mücadele etmek" ifadelerini kullandı.
"KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITALIM"
Okan hoca oyuncularına, "Her maçı ciddiye alın. Yüzde 100 konsantre olursak bu ligde her maçı kazanırız. Bunu daha önce de ispatladık. Kalitemizi sahaya yansıtalım ve tüm maçlarımızı kazanarak taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu.
Kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularından puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de kalan maçların tamamını kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve 3'te 3 yapmak istiyor...
Sezon sonunda formaya 5. yıldızı takmak isteyen Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde oyuncularına seslenerek, onlardan isteklerini sıraladı.
"HER RAKİBİMİZİ FENERBAHÇE GİBİ GÖRÜN"
Buruk'un öğrencilerine, "Kalan haftalarda her rakibimizi Fenerbahçe gibi görün. Ona göre motive olun. Biliyorsunuz bizim için Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. Maçlara Fenerbahçe ile oynuyormuş gibi çıkarsak daha da motive oluruz. Sizden isteğim saha içinde 90 dakika boyunca var gücünüzle mücadele etmek" ifadelerini kullandı.
"KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITALIM"
Okan hoca oyuncularına, "Her maçı ciddiye alın. Yüzde 100 konsantre olursak bu ligde her maçı kazanırız. Bunu daha önce de ispatladık. Kalitemizi sahaya yansıtalım ve tüm maçlarımızı kazanarak taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu.