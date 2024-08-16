Okan Buruk: "Bizim işimiz sahada"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Buruk, "Dış etmenler, açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Geçen sezon olduğu gibi sahada oynayıp kazanacağız" diye konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Bizim işimiz sahada'
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16 Ağustos 2024 08:14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanı öncesi takımına uyarılarda bulundu.

Daha ilk haftadan saha dışına çekilmek istediklerini belirten Buruk, "Geçen sezon da bunu sıklıkla denediklerini biliyoruz. Bizim işimiz sahada. En iyi yaptığımız işi yaparak yine mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Dış etmenler, yapılan açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Sahada oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla cevabını veririz. Sizden sadece bunu istiyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı oyuncular da Okan Buruk'un mesajı sonrasında galibiyet için kenetlendi.





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