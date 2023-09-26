Oğuzhan Matur, galibiyeti depremzede babasıyla kutladı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.
Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur'un yanına gitti.
Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.
Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur'un yanına gitti.
Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.