Oğuzhan Matur, galibiyeti depremzede babasıyla kutladı

Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor'da futbolculardan Oğuzhan Matur, galibiyeti tribünde bulunan depremzede babası ile kutladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Oğuzhan Matur, galibiyeti depremzede babasıyla kutladı
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26 Eylül 2023 00:02
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.

Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur'un yanına gitti.

Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.

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