Oğulcan Çağlayan: "PSV maçına odaklandık!"

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Oğulcan Çağlayan: 'PSV maçına odaklandık!'
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10 Temmuz 2021 21:07
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'yı 4-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

PSV Eindhoven maçına odaklandıklarını kaydeden Oğulcan, "Hazırlık maçı dahi olsa Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. PSV hazırlıklarına devam ediyoruz, Kasımpaşa'yı iyi bir oyunla 4-2 yendik. Şimdi Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha var, takım olarak PSV maçına konsantreyiz. İnşallah Hollanda'da avantajlı bir skor alıp İstanbul'da bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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