Oğulcan Çağlayan: 'PSV maçına odaklandık!'

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'yı 4-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.



PSV Eindhoven maçına odaklandıklarını kaydeden Oğulcan, "Hazırlık maçı dahi olsa Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. PSV hazırlıklarına devam ediyoruz, Kasımpaşa'yı iyi bir oyunla 4-2 yendik. Şimdi Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha var, takım olarak PSV maçına konsantreyiz. İnşallah Hollanda'da avantajlı bir skor alıp İstanbul'da bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



