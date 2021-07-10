Oğulcan Çağlayan: 'PSV maçına odaklandık!'

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'yı 4-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.
PSV Eindhoven maçına odaklandıklarını kaydeden Oğulcan, "Hazırlık maçı dahi olsa Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. PSV hazırlıklarına devam ediyoruz, Kasımpaşa'yı iyi bir oyunla 4-2 yendik. Şimdi Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha var, takım olarak PSV maçına konsantreyiz. İnşallah Hollanda'da avantajlı bir skor alıp İstanbul'da bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
PSV Eindhoven maçına odaklandıklarını kaydeden Oğulcan, "Hazırlık maçı dahi olsa Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. PSV hazırlıklarına devam ediyoruz, Kasımpaşa'yı iyi bir oyunla 4-2 yendik. Şimdi Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha var, takım olarak PSV maçına konsantreyiz. İnşallah Hollanda'da avantajlı bir skor alıp İstanbul'da bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.