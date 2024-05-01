Eski NBA pivotu Charles Oakley, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in cüsseli bir oyuncuya göre sahada fazla kırılganlık gösterdiğini ifade etti.



Oakley, sakatlanan oyuncuların maçlar sırasında sıkıntılarını gözle görülür şekilde yansıtmak yerine evde kalıp maçları televizyonda izlemeleri gerektiğine inandığını söyledi.



New York Knicks'in eski pivotu, SiriusXM NBA Radio'da konuk olduğu bölümde Embiid'in tutumunu eleştirerek, geçmişte kendisinin Wilt Chamberlain gibi dominant bir oyuncu olabileceği yönündeki önceki tahmininin, bu tür duyguları sergilemeye devam etmesi halinde doğru olmayabileceğini belirtti:



"Herkes sakat olduğunu söylüyor. Sakatsan evde otur ve herkes gibi maçı televizyondan izle. 'Her şeyimi veriyorum.' gibi şeyler duymak istemiyorum. 2.10'luk adamsın ama üçlük atıyorsun. Üç sayı çizgisinin etrafında sen durursan, guardlar ne yapacak?



Yani bence fazla ağlıyorlar. Ligdeki herkes çok ağlıyor. Kendisi ağlamak için fazla cüsseli. Yaklaşık iki yıl önce onun yeni Wilt Chamberlain olabileceğini söylediğim için üzgünüm. Bilmiyorum. Belki yeni Dunkin Donut falan olabilir çünkü ağlamaktan başka yaptığı bir şey yok."



Embiid, 2024 playofflarında oynadığı beş maçta 31.8 sayı, 10.4 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarına sahip.





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