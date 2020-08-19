Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Werder Bremen ile sözleşmesi biten milli futbolcu Nuri Şahin'i renklerine kattı.
31 yaşındaki milli futbolcu, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
NURİ ŞAHİN'İN İLK SÖZLERİ
Transferiyle ilgili açıklama yapan Nuri Şahin "Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum." ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki milli futbolcu, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMAAntalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.
NURİ ŞAHİN'İN İLK SÖZLERİ
Transferiyle ilgili açıklama yapan Nuri Şahin "Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum." ifadelerini kullandı.
Nuri Şahin ve Lukas Podolski, Antalyaspor'da buluştu. 💥 https://t.co/PRbuq1hecr pic.twitter.com/X2hPkRdLlc
— Sporx (@sporx) August 19, 2020