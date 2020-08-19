İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

NURİ ŞAHİN'İN İLK SÖZLERİ

"Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Werder Bremen ile sözleşmesi biten milli futbolcu'i renklerine kattı.31 yaşındaki milli futbolcu, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.Transferiyle ilgili açıklama yapan Nuri Şahin