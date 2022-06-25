Nuri Şahin, 4 isme kapıları kapadı

Yeni sezon kamp çalışmaları öncesinde 1 Temmuz Cuma günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek Antalyaspor'da 3 futbolcuya vize çıkmadı. Kırmızı-Beyazlılarda sezon kiralık olarak takımdan gönderilen Gustavo Blanco Leschuk, Ersin Zehir ve Erkan Eyibil, kamp çalışmalarına alınmayacak.



Kırmızı-Beyazlıların 3 futbolcuya da kararı tebliğ ettiği ve kendilerine kulüp bulmaları istendiği öğrenildi. Arjantinli golcü Gustavo Blanco Leschuk'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, yine İspanya liginden ekiplerle görüşmeye başladı.



4 YIL SÖZLEŞMESİ VAR



Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon başında geleceğe yatırım olarak renklerine bağladığı Ersin Zehir de Nuri Şahin'den geçer not alamadı. Geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla sadece 29 dakika oyunda kalan Ersin Zehir, devre arasında Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht'e kiralandı. Hollanda ekibiyle 16 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, yeniden kiralama talebini reddederken, Almanya'ya geri dönmek istediği kaydedildi. Genç futbolcunun 2026 yılına kadar Antalyaspor'da sözleşmesi bulunuyor.



3 DAKİKA OYNAYABİLDİ



Takımda düşünülmeyen diğer isim Erkan Eyibil ise geçen sezon Süper Lig'de sadece 3 dakika süre alabildi. Devre arası Stuttgart 2 takımına kiralanan 21 yaşındaki isim, Almanya'da 11 maçta görev aldı ve 2 gol ile 1 asist kaydetti. Kırmızı-Beyazlılarla 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Erkan Eyibil, Almanya'da takım arayışlarına başladı.



LİSTEYE YENİ İSİMLER EKLENEBİLİR



Antalyaspor'da Gustavo Blanco Leschuk, Erkan Eyibil ve Ersin Zehir'in kamp kadrosuna alınmayacağı kesinleşirken, bu isimlere eklenecek yeni futbolcular da olabilir. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çeken Andrea Poli'nin yanı sıra Deni Milosevic ve kiralık olarak gittiği Bursaspor'dan dönem Mert Yılmaz'ın durumları net değil.



FERNANDO KAMPTA BELLİ OLACAK



Antalyaspor'da geleceği merak konusu olan Fernando Lucas Martins'in ise kamp kadrosunda olması bekleniyor. Sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesine bağlı olarak başka kulüplerle görüşen, ancak henüz gelecek sezon için karar vermeyen Brezilyalı'nın, 1 Temmuz'da başlayacak kampa katılması ve kendisiyle yüz yüze görüşülmesi planlanıyor. [Antalya Lider Gazetesi]





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