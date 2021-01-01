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Nowitzki'ye göre, Luka şimdiden Mavs tarihinin en iyisi!

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in şimdiden Mavericks tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in şimdiden Mavericks tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

TMZ Sports, Nowitzki'ye Doncic'in kendisini tüm zamanların en iyi Mavericks oyuncusu olarak gölgede bırakacağını düşünüp düşünmediğini sorduğunda, efsane oyuncunun yanıtı şu şekilde oldu:

"Çoktan bıraktı. İnanılmaz oynuyor."

Dirk, Dallas'taki 21 yıllık kariyeri boyunca 20.7 sayı, 7.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamış ve Mavs'in 2011'de ilk ve tek NBA şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynamıştı.

Doncic ise, ilk üç sezonunda 25.7 sayı, 8.4 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarına sahip ve bu yaz Dallas ile beş yıllık bir 'supermax' sözleşme uzatması imzalaması bekleniyor.


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