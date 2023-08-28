Premier Lig ekibi Nottingham Forest, orta sahasını güçlendirmek adına gözünü Leicester City'nin Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi'ye dikti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham, ismi Fenerbahçe ile de anılan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.



İngiliz ekibinin Ndidi ile şartlarda anlaştığı belirtilirken Nottingham'ın Leicester'a teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.



'TAKIMDA KALACAK' DENMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde Leicester City menajeri Maresca, Ndidi için açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor, ceza sahasına girmek ve ofansif bir orta saha oyuncusu olmaya çalışıyor ve çok iyi gidiyor. Bizde kalacak"



26 yaşındaki oyuncunun transfer durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



WILFRIED NDIDI KİMDİR?



Wilfred Ndidi, futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademi'sinde başladı. Daha sonra KRC Genk adlı Belçika kulübünün altyapısına transfer oldu. Genk'in altyapısında yetişerek profesyonel futbol hayatına adım attı.



2015 yılında KRC Genk'in A takımına terfi eden Ndidi, Belçika'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu olarak savunma ve hücumda etkili bir rol üstlendi.



2017 yılında İngiliz Premier League takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. Leicester City formasıyla İngiltere'deki futbol kariyerine devam eden Ndidi, orta sahada önemli bir oyuncu olarak sahada yer aldı.



