Nottingham Forest'tan Porto'ya penaltı darbesi

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İngiliz temsilcisi Notthingham Forest sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırladı.
City Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Morgan Gibbs-White ve 77. dakikada penaltıdan Igor Jesus kaydetti. Porto'da milli futbolcu Deniz Gül maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 4 puana ulaşırken, Porto 6 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Nottingham Forest, Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Porto ise sahasında Fransa temsilcisi Nice'i ağırlayacak.