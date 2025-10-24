23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Nottingham Forest'tan Porto'ya penaltı darbesi

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Nottingham Forest, sahasında Porto'yu 2-0 mağlup etti; İngiliz ekibine galibiyeti penaltılardan Morgan Gibbs-White ve Igor Jesus'un golleri getirdi.

calendar 24 Ekim 2025 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İngiliz temsilcisi Notthingham Forest sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırladı.
 
City Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 
 
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Morgan Gibbs-White ve 77. dakikada penaltıdan Igor Jesus kaydetti. Porto'da milli futbolcu Deniz Gül maçı yedek kulübesinde tamamladı.
 
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 4 puana ulaşırken, Porto 6 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Nottingham Forest, Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Porto ise sahasında Fransa temsilcisi Nice'i ağırlayacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.