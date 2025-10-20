20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi başlıyor!

Nottingham Forest, teknik direktörlük görevi için Sean Dyche ile sözlü anlaşmaya vardı.

calendar 20 Ekim 2025 10:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest, yeni teknik direktörünü belirledi.

Bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun görev yaptığı İngiliz ekibi, Ange Postecoglou'nun ayrılığının ardından Roberto Mancini ile görüştü.

Forest, Mancini'den olumsuz yanıt almasının ardından rotasını Sean Dyche'a çevirdi. Kulüp ile Dyche arasında yapılan görüşmelerde sözlü anlaşma sağlandı.

Nottingham Forest'ın kısa süre içerisinde Sean Dyche'ı yeni teknik direktörü olarak resmen açıklaması bekleniyor.

Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 8 maçta topladığı 5 puanla 18. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
