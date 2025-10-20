Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi başlıyor!

Nottingham Forest, yeni teknik direktörünü belirledi.



Bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun görev yaptığı İngiliz ekibi, Ange Postecoglou'nun ayrılığının ardından Roberto Mancini ile görüştü.



Forest, Mancini'den olumsuz yanıt almasının ardından rotasını Sean Dyche'a çevirdi. Kulüp ile Dyche arasında yapılan görüşmelerde sözlü anlaşma sağlandı.



Nottingham Forest'ın kısa süre içerisinde Sean Dyche'ı yeni teknik direktörü olarak resmen açıklaması bekleniyor.



Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 8 maçta topladığı 5 puanla 18. sırada yer alıyor.



