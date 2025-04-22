Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna kuzu hediye etti

Norveç ekibi Bryne, Haugesund zaferinde öne çıkan oyuncusu Axel Kryger'i geleneksel tarzda kuzu ile ödüllendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna kuzu hediye etti
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22 Nisan 2025 14:23

Norveç Birinci Futbol Ligi (Eliteserien) ekibi Bryne, Haugesund'a karşı 3-1 kazanılan maçın oyuncusuna kuzu hediye etti.

Eliteserien'in üçüncü haftasında Bryne, Haugesund'u ağırladı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Bryne, 22 yıl sonra yükseldiği Eliteserien'de sezonun ilk galibiyetini aldı.

Takımının ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Norveçli futbolcu Axel Kryger ise yeşil sahalarda ender görülen bir şekilde kuzuyla ödüllendirildi.

Yerel tarım ve hayvancılık bağlarıyla bilinen Bryne Kulübü, daha önce de maçın oyuncusu seçilen futbolculara ödül olarak yumurta ve süt vermişti. 

Ayrıca taraftarlar, kulübün çiftçilikle bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

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