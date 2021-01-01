Norman Powell'ın birçok talibi bulunuyor!

Toronto Raptors guardı Norman Powell'ın, son takas tarihi 25 Mart öncesi diğer takımlardan ilgi gördüğü bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, SportsCenter'da Powell hakkında şunları söyledi:



"Lig'deki yöneticilerle konuştuğumda son birkaç günde gerçekten ortaya çıkan bir isim, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren, Toronto'dan Norman Powell. Yaklaşık 20 sayı ortalamasıyla, üç sayılık mesafeden yüzde 45 ile oynuyor ve geçen hafta 40 sayı attığı bir maç olmuştu. Kendisi serbest bir oyuncu olacak ve Raptors, bu sezon ve gelecekte ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Bu yüzden Norman Powell bu haftanın sonlarında bir takasla şampiyonluk adayı bir takıma gidebilecek sürpriz bir isim olabilir."



27 yaşındaki oyuncu, maç başına 19.6 sayı (kariyerinin en iyisi), 3.1 ribaund, 1.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalarken, genel olarak %49.8 ve üçlük çizgisi gerisinden %44.8 şut isabetiyle (NBA'de dokuzuncu) oynuyor.



