Nilüfer Bld.Spor, zorlu maçta Keçiören Belediyesi'ni mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Bld.Spor, zorlu maçta Keçiören Belediyesi'ni mağlup etti
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02 Şubat 2025 18:27
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-2 yendi.  Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Ergül Avcı, Eslem Yılmaz)

Nilüfer Belediyespor Eker: Merve Çepni, Guerra, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic (Işıl Öz, Selin Adalı, Sıla Zeynep Yaşar, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)

Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 13-15

Süre: 136 dakika (32, 27, 27, 30, 20)

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