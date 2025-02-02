Nilüfer Bld.Spor, zorlu maçta Keçiören Belediyesi'ni mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-2 yendi. Salon: TVF Ziraat Bankkart*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Ergül Avcı, Eslem Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor Eker: Merve Çepni, Guerra, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic (Işıl Öz, Selin Adalı, Sıla Zeynep Yaşar, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)
Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 13-15
Süre: 136 dakika (32, 27, 27, 30, 20)
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Ergül Avcı, Eslem Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor Eker: Merve Çepni, Guerra, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic (Işıl Öz, Selin Adalı, Sıla Zeynep Yaşar, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)
Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 13-15
Süre: 136 dakika (32, 27, 27, 30, 20)