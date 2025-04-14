Nilüfer Belediyespor, seride durumu 1-0 yaptı

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As'ı 30-28 mağlup etti.



Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-18 geride tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla karşılaşmadan 30-28 galip ayrıldı.



Nilüfer Belediyespor, böylece iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği seride durumu 1-0 yaptı.



İki takım arasındaki serinin ikinci maçı, 16 Nisan Çarşamba günü yine Bursa'da yapılacak.











