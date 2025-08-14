14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Niko Jankovic için Fenerbahçe açıklaması!

Rijeka Sportif Direktörü Darko Raic-Sudar, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Niko Jankovic için, "Transfer iptal olmadı." diye konuştu.

14 Ağustos 2025 15:18
Fotoğraf: Imago
Niko Jankovic için Fenerbahçe açıklaması!
Rijeka Sportif Direktörü Darko Raic-Sudar, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Niko Jankovic ile ilgili konuştu.

"TRANSFER İPTAL OLMADI"

Sudar, transferle ilgili gelen bir sorunun ardından yaptığı açıklamada "Jankovic'in Fenerbahçe'ye transferi için her şey yazıldı ama transferin iptal olmadığını söyleyebilirim." dedi.

FENERBAHÇE'DE BEKLEME KARARI

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Rijeka ile 5.6 milyon euro karşılığında anlaşmış ancak daha sonra özellikle taraftar tepkisi nedeniyle bu transferde beklemeye geçmişti.

Rijeka forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Jankovic, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
