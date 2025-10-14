14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
0-07'
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
0-06'
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
0-07'
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
0-07'
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
0-07'
14 Ekim
İtalya-İsrail
0-05'
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-07'
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, konuk ettiği Benin'i 4-0 mağlup etti ve play-off biletini kaptı. Nijerya'da Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 3 golle maça damga vurdu.

calendar 14 Ekim 2025 20:47 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 20:59
Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, Benin'i konuk etti.

Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

OSIMHEN DAMGA VURDU

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 3, 37, ve 51. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve 90. dakikada Frank Onyeka kaydetti.

Osimhen, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı. 

NİJERYA, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI

Bu maça grupta 14 puanla üçüncü sırada çıkan Nijerya, 17 puana ulaştı ve averaj üstünlüğüyle grubu 2. sırada bitirdi ve play-off biletini kaptı. Son maça ikinci sırada giren Benin de 17 puanla 3. sırada konumlandı.

GÜNEY AFRİKA, DÜNYA KUPASI'NDA

Gruptaki bir diğer maçta konuk ettiği Ruanda'yı 3-0 mağlup eden Güney Afrika ise grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
