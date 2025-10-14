Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, Benin'i konuk etti.
Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
OSIMHEN DAMGA VURDU
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 3, 37, ve 51. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve 90. dakikada Frank Onyeka kaydetti.
Osimhen, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.
NİJERYA, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI
Bu maça grupta 14 puanla üçüncü sırada çıkan Nijerya, 17 puana ulaştı ve averaj üstünlüğüyle grubu 2. sırada bitirdi ve play-off biletini kaptı. Son maça ikinci sırada giren Benin de 17 puanla 3. sırada konumlandı.
GÜNEY AFRİKA, DÜNYA KUPASI'NDA
Gruptaki bir diğer maçta konuk ettiği Ruanda'yı 3-0 mağlup eden Güney Afrika ise grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.
Victor Osimhen, Benin maçında hat-trick yaptı. pic.twitter.com/TPixD1YZoS
— Sporxtv (@sporxtv) October 14, 2025