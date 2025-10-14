Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 3, 37, ve 51. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve 90. dakikada Frank Onyeka kaydetti.

Osimhen, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.



NİJERYA, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI



Bu maça grupta 14 puanla üçüncü sırada çıkan Nijerya, 17 puana ulaştı ve averaj üstünlüğüyle grubu 2. sırada bitirdi ve play-off biletini kaptı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, Benin'i konuk etti.Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.Son maça ikinci sırada giren Benin de 17 puanla 3. sırada konumlandı.Gruptaki bir diğer maçta konuk ettiği Ruanda'yı 3-0 mağlup eden Güney Afrika ise grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.