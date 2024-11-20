Nihat Kahveci: "Hayatımda bu kadar sinirlenmedim"

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Karadağ maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Nihat Kahveci: 'Hayatımda bu kadar sinirlenmedim'
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20 Kasım 2024 09:22
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Karadağ'a yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmesi şu şekilde:

"FAROE ADALARI'NA YENİLMEKTEN DAHA KÖTÜ"

"En kötü senaryoyu yaz gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ'a da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık. Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."

"HAYATIMDA BU KADAR SİNİRLENMEDİM"

"Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santraforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyime oynuyor. Semih'i alma maça. Ben yemem." 

 
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