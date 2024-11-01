Nigel Hayes-Davis: "Sahaya çıkıp agresif olmaya çalıştık"

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Partizan galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Nigel Hayes-Davis: 'Sahaya çıkıp agresif olmaya çalıştık'
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01 Kasım 2024 23:18
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Partizan galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Nigel Hayes-Davis yaptığı açıklamada, "Sahaya çıkıp agresif olmaya çalıştık. Hep arkadan kovalayan bir Partizan vardı. Baştan itibaren agresif olmak çok önemliydi. Partizan'a karşı bir baskı kurmamız gerektiğini biliyorduk ve bunu sahaya yansıttık." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Koç bizim daha iyi ve daha hızlı olmamız gerektiğini söyledi. Biz de onu dinlemeye çalıştık. İyi bir takımdan harika bir takım olmak istiyorsak bu hız bizim için önemli olacak." diye konuştu.

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