Nicolas Pepe, Kadıköy'de formaya göz kırptı!

Trabzonspor'da antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Nicolas Pepe, Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta ilk 11'de forma giyebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nicolas Pepe, Kadıköy'de formaya göz kırptı!
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03 Kasım 2023 10:52
Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe, performansıyla Abdullah Avcı'nın gözüne girdi. Pepe'nin derbide ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Bordo-mavili takımda forma savaşı içerisine giren isimler arasında Nicolas Pepe ön plana çıktı. Yıldız oyuncu antrenman performansıyla en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Yüklemelere bağlı olarak herhangi bir sorun yaşamaması için perşembe günü tedbir amaçlı salonda çalışan yıldız oyuncu, Abdullah Avcı'nın da gözüne girdi.

Pepe'nin Fenerbahçe maçının ilk 11'inde olabileceği öğrenildi.

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