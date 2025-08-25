25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
1-0DA
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
0-020'
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Nicolas Jackson Bayern Münih'e doğru!

Bayern Münih, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson ile anlaşmaya vardı.

calendar 25 Ağustos 2025 18:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolas Jackson Bayern Münih'e doğru!
Sezona 6-0'lik Leipzig galibiyetiyle başlayan Bayern Münih, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman devi, forvet rotasyonu için Chelsea'nin santrforu Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmak istiyor.

JACKSON TAMAM, SIRA CHELSEA'DE

Bild'in haberine göre Bayern Münih ve Jackson sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Chelsea ve Bayern Münih arasındaki görüşmeler ise hala sürüyor. Henüz net bir anlaşma söz konusu değil.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Nicolas Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 3 6 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
