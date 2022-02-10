Nicolas Anelka: 'Oyuncularla iyi olmadığım tek kulüp; Madrid!'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, kariyeri boyunca takım arkadaşlarıyla kavgalı olduğu tek kulübün Real Madrid olduğunu dile getirdi.



RMC Sport'a konuşan Fransız yıldız, "Real Madrid'e transfer olduğumda beni alan kişi başkan Lorenzo Sanz'dı. Teknik direktör Toshack beni hiç istememiş. Üç ay sonra da gönderildi zaten." dedi.



"BENİM İÇİN CEHENNEM GİBİYDİ"



"Takım ile ilişkilerim hep çok zordu." diyen Anelka, "İlk gün soyunma odasına girdiğimde benim için her şey çok zordu. Bana boş bir koltuk bırakmamışlardı. Ne yapacağımı bilemedim. 'Burada ne işim var' dedim. O anda Samuel Eto'o yanıma geldi 'Oyuncular, sen transfer olduktan sonra başkana şikayete gittiler. Morientes varken senin neden alındığını sordular' dedi. Benim için cehennemin başlangıcıydı." ifadelerini kullandı.



Fransız yıldız, "Takımda birçok İspanyol oyuncu vardı. Raul ve Morientes ile rekabet etmek çok zordu. Oraya gittiğimde İspanyolca bilmiyordum. Eto'o'nun anlattıkları sonrası içime kapandım. Gerçek şu ki sahada bir fark yaratamadım. Ben Arsenal'de kontratak oynamaya alışkındım. Benim özelliklerimi kullanacaklarını sandım. Eksik noktalarım üzerinde çalıştım ama kalitemi gösteremedim." dedi.



"İYİ OLMADIĞIM TEK KULÜP; MADRID"



33 maçta 7 gol atan Anelka, "İki sezon boyunca böyle kalamazdım. Oyuncularla iyi geçinemediğim tek kulüp Real Madrid'di." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Real Madrid sonrasında PSG, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton, Chelsea, Shanghai Shenhua, Juventus ve WBA formaları giyen Anelka, 2016'da Mumbai City formasıyla futbola veda etti.





İLGİLİ VİDEO